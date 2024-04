Guardiola rebate crítica de ídolo do Manchester United sobre Haaland

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, fez questão de defender Erling Haaland após seu jogador sofrer duras críticas de Roy Keane, ídolo do Manchester United, maior rival da equipe do treinador espanhol. "Eu não concordo com ele. Absolutamente não. Será que ele é um treinador de segunda ou terceira divisão? Não penso assim", mencionou Guardiola em entrevista coletiva.

Keane, hoje comentarista, comparou o centroavante norueguês a um jogador de quarta divisão. O jovem de 23 anos - artilheiro do Campeonato Inglês na sua temporada de estreia com 36 gols —, está há cinco jogos sem balançar as redes.

"Eu fico surpreso quando isso vem de ex-jogadores. A memória desaparece rápido. Eles falharam mil vezes, um milhão de vezes, e ficavam magoados quando eram criticados por ex-jogadores", completou o treinador. Haaland foi criticado por seu desempenho no empate em 0 a 0 com o Arsenal. O atacante tocou apenas 23 vezes na bola durante toda a partida.

LEIA MAIS: Brasil terá dois árbitros no futebol da Olimpíada de Paris 2024

"Ele [Haaland] é o melhor atacante do mundo e nos ajudou a vencer o que vencemos na última temporada. A razão pela qual não criamos muitas chances contra o Arsenal não foi o Haaland. Nós precisamos de mais presença no último terço, com mais jogadores", finalizou Pep.