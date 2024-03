Departamento médico do Grêmio confirma lesão de Geromel e libera Gustavo Nunes para final do Gauchão

Faltando apenas dois dias para o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, o departamento médico do Grêmio confirmou uma boa e uma má notícia para o técnico Renato Portaluppi. Geromel, que já havia ficado de fora do duelo com o Caxias, na terça-feira, teve uma lesão muscular confirmada, e é baixa para o confronto decisivo com o Juventude, neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

O problema do veterano defensor de 38 anos, no entanto, não é grave. Ele já está em tratamento para ir a campo no jogo da volta, no dia 6 de abril, na Arena. Seu substituto natural é Rodrigo Ely, titular ao lado de Kannemann contra a equipe grená.

No entanto, o zagueiro argentino também preocupa. Ele não participou do treino desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, por conta de dores que vem o incomodando desde a classificação para a final. Ele será reavaliado ao longo dos próximos dias e deve ir a campo, ainda que no sacrifício.

Por outro lado, Gustavo Nunes está confirmado. O ponta-esquerda de 18 anos sofreu um corte no tornozelo em uma entrada forte de Robinho, do Caxias, mas já está recuperado. Nesta quinta-feira, ele treinou normalmente e deve ser titular do time de Portaluppi.

A preparação gremista se encerra nesta sexta pela manhã, antes da viagem para Caxias do Sul. Além de Geromel, o Grêmio também não pode contar com Mayk, suspenso pelo cartão vermelho direto que recebeu no meio da semana.