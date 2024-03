Santos vence Red Bull Bragantino e carimba vaga na final do Paulista

O Santos se classificou para a final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (27), ao vencer o Red Bull Bragantino, por 3 a 1, na Neo Química Arema, com mais de 44 mil torcedores presentes, o maior público do estádio do Corinthians neste ano. O adversário do Santos na final do Paulistão sai nesta quinta-feira com o confronto entre Palmeiras e Novorizontino, às 21h35, no Allianz Parque.



O barulho ensurdecedor proporcionado pela torcida do Santos desde o primeiro soar do apito não intimidou o time do Red Bull Bragantino. Aos três minutos, Helinho acertou uma bomba de longe e quase surpreendeu o goleiro João Paulo. A volúpia do time de Bragança Paulista tomou um golpe forte aos seis minutos. Guilherme bateu escanteio pela direita e Joaquim subiu muito alto para cabecear forte e abrir o placar.

LEIA TAMBÉM: Gustavo Gómez se recupera de fratura e treina com elenco do Palmeiras



O Red Bull Bragantino foi mais agressivo, ao ficar com a bola mais de 60% do tempo e somar 12 finalizações contra apenas quatro do Santos. O desperdício de várias oportunidades foi castigado aos 45 minutos. Em mais uma jogada rápida no ataque, Pedrinho cruzou para Guilherme bater de primeira: 2 a 0.



Com a necessidade de marcar gols, o técnico Pedro Caixinha voltou para o segundo tempo com mais dois atacantes no time do Red Bull Bragantino: Henry Mosquera e Thiago Borbas. E deu certo. Aos cinco minutos, Eduardo Sasha recebeu entrada da área e bateu forte para fazer o primeiro gol do Bragantino. O Red Bull Bragantino foi mais agressivo, ao ficar com a bola mais de 60% do tempo e somar 12 finalizações contra apenas quatro do Santos. O desperdício de várias oportunidades foi castigado aos 45 minutos. Em mais uma jogada rápida no ataque, Pedrinho cruzou paraCom a necessidade de marcar gols, o técnico Pedro Caixinha voltou para o segundo tempo com mais dois atacantes no time do Red Bull Bragantino: Henry Mosquera e Thiago Borbas. E deu certo. Aos cinco minutos,para fazer o primeiro gol do Bragantino.