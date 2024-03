Gustavo Gómez se recupera de fratura e treina com elenco do Palmeiras

O Palmeiras trabalhou nesta terça-feira com um grande reforço no campo. Recuperado de fratura no dedo do pé esquerdo sofrida no clássico com o Corinthians, o capitão Gustavo Gómez participou de toda a atividade e está perto de voltar aos jogos oficiais. O paraguaio não encara o Novorizontino nesta quinta-feira (28), pela semifinal do Paulistão, mas caso o atual bicampeão se classifique para as finais, o zagueiro tem tudo para ser a novidade.



A presença de Gómez no treino serve de incentivo ao elenco e também ajuda na orientação de posicionamento. O defensor é um grande líder do Palmeiras e uma "voz" de Abel Ferreira no gramado. Em dia de atividades específicas por setor, o paraguaio ajudou na montagem defensiva do time alviverde.

Abel Ferreira não se cansa de alertar seu elenco sobre os perigos que o Novorizontino pode oferecer no Allianz Parque e vem trabalhando exaustivamente todos os setores da equipe. Além da defesa, também orientou bastante o ataque nesta terça-feira.



Trabalhando com o elenco principal na ausência de Gustavo Gómez, o jovem Vitor Reis comentou sobre o período de treinos e também falou da emoção de ficar na reserva diante do Botafogo, na Arena Barueri. "É um sonho realizado, né? Tem vezes que eu paro, fico olhando os jogadores e falo 'nossa, não é que eu estou passando por isso?'. O jeito que eles me acolheram, me receberam muito bem, me senti confortável aqui dentro", disse o jovem da base.