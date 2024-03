Inter e Juventude duelam pela primeira vaga na final do Gauchão

Em meio à Data Fifa, Inter e Juventude voltam aos gramados na noite desta segunda-feira (25), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A bola rolará no estádio Beira-Rio a partir das 21h45min e, como o primeiro jogo ficou apenas no 0 a 0, ambos precisam de uma vitória simples para avançar à grande final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Para este jogo, a única dúvida no lado colorado está no setor ofensivo: com Alario lesionado e Valencia ainda relatando dores no pé direito, Lucca é o principal cotado para assumir o comando de ataque. Ao longo da semana, o jovem tem treinado entre os titulares, porém, devido ao caráter decisivo do confronto, Valencia deve seguir como mistério até momentos antes do duelo.

O equatoriano, que foi liberado dos amistosos que sua seleção está disputando, tem feito um tratamento intenso ao longo da semana, visando o Juventude, porém, o teste final deve ser feito apenas no vestiário do Beira-Rio. Por outro lado, Rochet, mesmo estando cada vez mais próximo da volta aos gramados, seguirá como ausência.

Com isso, o time que Eduardo Coudet deve colocar em campo tem Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson; Alan Patrick e Lucca (Valencia).

o Alvirrubro deve contar com um reforço de peso fora das quatro linhas: a torcida colorada. Para afastar o fantasma do último ano, em que o Inter caiu para o Caxias nessa mesma etapa do Gauchão, nos pênaltis, após empatar os dois jogos. Embalado pela expressiva marca de 142 mil associados (o maior quadro social da história do clube), o Inter tem como expectativa. Até a tarde deste domingo (24), os ingressos para as áreas livres do estádio já estavam esgotados, restando apenas entradas nos setores de Cadeiras Locadas e do Coração do Gigante.

Do outro lado, o Juventude viaja para a Capital sabendo não ser o favorito e, portanto, usará isso a seu favor. Assim como na partida de ida, o técnico Roger Machado apostará na intensidade para igualar o jogo. Para isso, o Papo deve ser escalado com o mesmo time do último domingo, com: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto.

A partir das 21h45min desta segunda, colorados e jaconeros decidirão quem será o primeiro finalista do Gauchão. A partida, que será apitada por Anderson Daronco, terá transmissão para o todo o Rio Grande do Sul através da RBSTV.