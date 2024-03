Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, Inter e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h45min, no Beira-Rio. Como o primeiro jogo ficou apenas no 0 a 0, ambos os clubes precisam somente de uma vitória simples para avançar à grande final. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A tendencia é que tanto colorados quanto jaconeros repitam as mesmas escalações do último domingo, porém, ainda resta um mistério de cada lado. Para os colorados, a dúvida está no setor ofensivo: com Alario lesionado e Valencia ainda relatando dores no pé direito, Lucca pode aparecer como novidade. Já para o Papo, Rodrigo Sam e João Lucas disputam a vaga na lateral-direita.

A transmissão fica por conta do canal Premiere e da RBS TV.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique, Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Lucca). Técnico: Eduardo Coudet.

Juventude - Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Rodrigo Sam), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau e Fagner Bueno Cortes. No VAR, estará Daniel Nobre Bins.



Serviço Inter x Juventude

Local: Estádio Beira-Rio;

Horário: 21h45min;

Transmissão: Premiere e RBSTV.