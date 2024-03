Inglaterra x Brasil: onde assistir, escalações e horário

No primeiro desafio de Dorival Junior, o Brasil enfrenta a Inglaterra de Gareth Southgate neste sábado (23), às 16h, em amistoso internacional no estádio de Wembley, em Londres. Após a aposta da CBF em ter Fernando Diniz dividindo atenção entre clube e seleção, chegou a vez de Dorival assumir o comando da amarelinha. Vindo de três derrotas seguidas nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo, o Brasil encara a chegada do novo treinador como a oportunidade perfeita para uma renovação. Com nomes novos e os diversos cortes na convocação original em decorrência de lesões, Dorival tem no seu primeiro teste uma pedreira pela frente. A Inglaterra do atacante Harry Kane é uma das principais seleções da atualidade e conta com Kane em boa fase e Jude Bellingham como fator desequilibrante.