Na estreia de Dorival Júnior, seleção brasileira visita a Inglaterra em amistoso

Precisando contornar a crise instaurada pelos maus resultados e a situação política da CBF, a seleção brasileira entra em campo neste sábado (23), às 16h, para enfrentar a Inglaterra, em Wembley. O confronto é amistoso, e o torcedor espera ver um time reenergizado pela chegada de Dorival Júnior, que fará sua estreia no comando técnico da Canarinho. Ele chega com a missão de encerrar um jejum de quatro jogos sem vencer.

O grupo de jogadores está em solo inglês desde segunda-feira, quando o novo comandante expôs suas primeiras ideias. De acordo com aquela primeira hora de atividade e com os seus trabalhos recentes, Dorival deve pedir intensidade na marcação acima de tudo. Principalmente ao levar em conta a superioridade técnica dos adversários no momento.

Com a iminente chegada da Copa América, em junho, essa será a penúltima partida antes do primeiro torneio oficial após a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O último compromisso do Brasil está marcado para terça-feira, contra a Espanha, no Santiago Bernabéu.

Caindo de paraquedas em um novo projeto, o treinador ainda está precisando lidar com desfalques importantes. Além de Neymar e Alisson, que sequer estiveram à disposição para a convocação, por conta de lesões, outros cinco jogadores foram cortados da lista pelo mesmo motivo: Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinho, Casemiro e Gabriel Martinelli.

Com isso, a primeira escalação da era Dorival Júnior deve contar com Bento; Yan Couto (Danilo), Murilo, Beraldo e Ayrton Lucas; Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinicius Júnior.

A dúvida na lateral-direita está entre o momento e a experiência. Enquanto Yan Couto é um dos protagonistas do Girona, sensação do Campeonato Espanhol, Danilo é um dos líderes do elenco, com experiência de sobra defendendo as cores do seu País.

Caso o jogador de 32 anos seja escolhido para começar entre os onze, ele é forte candidato para assumir a braçadeira de capitão, devido a ausência de algumas lideranças do elenco.

Do outro lado, estão os ingleses, que se preparam para a Eurocopa. Com uma forte geração do meio para frente, a equipe comandada por Gareth Southgate conta com o apoio massivo do seu torcedor para manter a sequência de dez jogos invicta.

Portanto, os mandantes devem ir a campo com Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Rice, Gallagher e Bellingham; Cola Palmer, Rashford e Foden. Os desfalques ficam por conta de Saka e Kane. Ambos possuem lesões leves e não irão forçar em um amistoso.