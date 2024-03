Distribuição de preservativos em Paris reacende tradição das Olimpíadas

Evento esportivo mais antigo da nossa civilização, as Olimpíadas reúnem os jovens mais talentosos do planeta no mesmo lugar para a disputa simultânea de esportes variados. A competição é famosa pela qualidade dos competidores e pela avalanche de eventos diários que param uma cidade por duas semanas.

O evento junta todos os competidores na famosa Vila Olímpica. Por óbvio, é preciso levar em conta que os atletas, imersos no torneio, irão se encontrar para aproveitar o tempo livre. É pensando nisso que o Comitê Organizador das Olimpíadas (COI) distribui, desde os jogos de Barcelona 1992, uma quantidade expressiva de preservativos para todas as pessoas que circulam no espaço ao longo das disputas.

LEIA MAIS: Sorteio coloca time brasileiro no mesmo grupo da Itália na Copa Davis

Agora, nos Jogos de Paris, serão 300 mil preservativos à disposição de todas as pessoas que circulam nas dependências do evento, que será realizado entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

O recorde foi no Brasil, em 2016. Para os Jogos do Rio, foram 450 mil camisinhas, três vezes mais do que Londres, em 2012. Na época, até uma investigação sobre o superfaturamento das camisinhas precisou ser realizada pelas autoridades do País.

LEIA MAIS: Dorival se preocupa com lesão e vai testar Richarlison em treinos

A tradicional distribuição do objeto de preservação surgiu em combate à Aids. Desde então, a tradição é um ato de segurança para os atletas envolvidos. O mais especial do tópico nesta edição é quando comparado com os Jogos de Tóquio, em 2021. Por conta da Covid-19, os preservativos foram entregues em menor escala (150 mil) para não incentivar o contato físico em um ambiente estritamente controlado.