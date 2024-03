Sorteio coloca time brasileiro no mesmo grupo da Itália na Copa Davis

O Brasil conheceu seus rivais no sorteio da fase de grupos da Copa Davis nesta terça-feira (19), em sorteio realizado pela Federação Internacional, em Londres. A equipe brasileira, liderada por Jaime Oncins, vai integrar o Grupo A e terá como principal adversária a Itália. Holanda e Bélgica completam a chave.Atual campeã do mundo, a Itália surge como favorita ao título do torneio. As partidas desta fase estão agendadas para o segundo semestre e acontecem entre os dias 10 e 15 de setembro em quatro sedes: Bolonha, na Itália, Manchester, na Inglaterra, Valência, na Espanha e Zhuhai, na China