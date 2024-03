Nuggets vence e acirra briga pela liderança da Conferência Oeste na NBA

Na disputa pelos primeiros lugares da Conferência Oeste, o Denver Nuggets levou a melhor sobre o Minnesota Timberwolves na madrugada desta quarta-feira (20), pela temporada regular da NBA, e bateu o rival em jogo emocionante pelo apertado placar de 115 a 112. Segundo e terceiro colocados respectivamente, as duas equipes apresentaram um confronto intenso com disputa pela vitória até o final do duelo.



Em uma partida de muitos protagonistas, o sérvio Nikola Jokic foi o principal nome do triunfo de sua equipe ao anotar 35 pontos. "Um jogo muito duro, onde o Minnesota mostrou a sua qualidade buscando o resultado até o final. Uma grande vitória que nos dá mais embalo", comentou o pivô.

Além da mão calibrada, ele ainda foi eficiente na luta pela posse de bola no garrafão, e encerrou o confronto com 16 rebotes assegurados. Michael Porter Jr. com 26 pontos, foi o segundo maior pontuador dos Nuggets.



A partida, disputada no Target Center, em Minneapolis, apresentou um visitante mais ousado. Em menos de 12 minutos, a franquia de Denver abriu uma vantagem de 18 pontos e encerrou o primeiro tempo com 70 a 55 a seu favor.