Anthony Edwards 'levanta' ginásio com enterrada e lidera vitória do Minnesota Timberwolves

Em um lance digno dos grandes astros da NBA, Anthony Edwards foi o destaque não só da vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Utah Jazz por 114 a 104 mas da rodada da competição, na madrugada desta terça-feira (19). O ala-armador protagonizou uma bela enterrada sobre John Collins que "levantou" o público presente no ginásio.



Após o jogo, ele falou do lance que marcou a partida. "Eu estava pensando que não iria chegar porque não estava perto da borda (da cesta). Mas de alguma forma, Deus quis que isso acontecesse para mim", disse Edwards, que marcou 25 de seus 32 pontos após o intervalo.



A jogada imediatamente viralizou nas redes sociais pela beleza plástica do voo de Edwards. O armador Mike Conley, do Timberwolves, disse que pode ter sido a melhor enterrada que ele já testemunhou em anos de NBA.

• LEIA TAMBÉM: Yago, da seleção brasileira de basquete, sofre fratura em jogo da Euroliga



"Edwards é quase como um gato", disse o companheiro de time. "Ele simplesmente vai em frente e cai de pé. Coisas assim é que fazem dele um fora de série no basquete", afirmou o veterano jogador.



Se a magia do lance rendeu elogios, a concretização da enterrada provocou uma pequena contusão no astro do Timberwolves. O ala-armador deslocou o dedo anular ao bater com a mão no rosto de Collins (que também se contundiu na jogada) e precisou ir ao vestiário para ser medicado. Em seguida, com uma fita adesiva na mão machucada, ele voltou à quadra.



"Isso me dá arrepios, cara, porque sempre sonhei em mergulhar em alguém assim para conseguir concretizar uma cesta. Foi fantástico", disse Edwards feliz pelo êxito do lance.



Se a enterrada foi digna de comemoração pelos companheiros, o resultado confirma o bom momento da equipe, vice-líder da Conferência Oeste. Já o Utah Jazz é apenas o 12º colocado na classificação.



No duelo, Edwards deixou a quadra como cestinha (32 pontos) e ainda conseguiu sete rebotes e deu oito assistências para coroar sua atuação.



Mas se o Minnesota precisou de um só jogador para liderar a partida, o Los Angeles Lakers, que também venceu na rodada, contou com um trio para bater o Atlanta Hawks por 136 a 105 na Crypto.com Arena.



LeBron James cravou um "double-double" com 25 pontos e dez assistências, mas não esteve só. Anthony Davis marcou 22 pontos e pegou 15 rebotes. Por fim, DAngelo Russell completou a trinca de destaques ao se garantir como cestinha do confronto (27 pontos).



A vitória mantém a franquia de Los Angeles na briga por uma vaga nos playoffs (está em nono lugar no lado Oeste). Com uma situação um pouco mais complicada, o Atlanta Hawks aparece em 10º lugar na classificação da Conferência Leste.



Quem também teve o que comemorar na rodada foi o Boston Celtics. O líder da Conferência Leste aplicou um 119 a 94 sobre o Detroit Pistons e emplacou a sexta vitória seguida. O revés deixou o rival na penúltima posição. . "Ele simplesmente vai em frente e cai de pé. Coisas assim é que fazem dele um fora de série no basquete", afirmou o veterano jogador.Se a magia do lance rendeu elogios, a concretização da enterrada provocou uma. O ala-armador deslocou o dedo anular ao bater com a mão no rosto de Collins (que também se contundiu na jogada) e precisou ir ao vestiário para ser medicado. Em seguida, com uma fita adesiva na mão machucada, ele voltou à quadra."Isso me dá arrepios, cara, porque sempre sonhei em mergulhar em alguém assim para conseguir concretizar uma cesta. Foi fantástico", disse Edwards feliz pelo êxito do lance.Se a enterrada foi digna de comemoração pelos companheiros,, vice-líder da Conferência Oeste. Já o Utah Jazz é apenas o 12º colocado na classificação.No duelo,e ainda conseguiu sete rebotes e deu oito assistências para coroar sua atuação.Mas se o Minnesota precisou de um só jogador para liderar a partida,para bater o Atlanta Hawks por 136 a 105 na Crypto.com Arena., mas não esteve só. Anthony Davis marcou 22 pontos e pegou 15 rebotes. Por fim, DAngelo Russell completou a trinca de destaques ao se garantir como cestinha do confronto (27 pontos).(está em nono lugar no lado Oeste). Com uma situação um pouco mais complicada, o Atlanta Hawks aparece em 10º lugar na classificação da Conferência Leste.. O líder da Conferência Leste aplicou um 119 a 94 sobre o Detroit Pistons e emplacou a sexta vitória seguida. O revés deixou o rival na penúltima posição.

Confira os resultados desta segunda (18):

Indiana Pacers103 x 108 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 119 x 94 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 98 x 91 Miami Heat

Chicago Bulls 110 x 107 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 104 x 114 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 112 x 119 New York Knicks

Sacramento Kings 121 x 111 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 136 x 105 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta terça (19):