No Inter, Valencia é cortado por lesão pelo Equador e se credencia como opção para pegar o Juventude

Depois de sair lesionado no início do segundo tempo contra o Juventude, no domingo (17), Enner Valencia foi desconvocado da seleção equatoriana para os compromissos da Data Fifa, contra Guatemala e Itália, nos dias 21 e 24 deste mês, em amistosos. O corte do camisa 13 colorado se deu por um trauma no pé direito, decorrente de uma dividida ainda na primeira etapa do duelo válido pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.

LEIA MAIS: Inter e Juventude não saem do zero no primeiro jogo da semifinal do Gauchão

Com o confronto de volta marcado para a segunda-feira (25), no Beira-Rio, o centroavante se credencia como opção para o ataque do time de Eduardo Coudet. Antes, ele deveria estar em campo contra a Azurra um dia antes, impossibilitando sua participação.

Agora, com mais tempo para descansar — jogadores estão de folga no Inter até quarta-feira —, ele pode ter condições de ir a campo, mesmo que descontado, para definir a vaga na final do Estadual.

O desfalque na equipe nacional se dá pela intensa rotina que sua seleção exigiria, já que ele deveria estar em campo na quinta, treinando normalmente a partir desta segunda. Em nota, o Inter reforça que Valencia será reavaliado diariamente pelo departamento médico.