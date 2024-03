Inter e Juventude não saem do zero no primeiro jogo da semifinal do Gauchão

Na largada da semifinal do Campeonato Gaúcho, Inter e Juventude não saíram do empate em um jogo truncado, de pouca inspiração, que terminou em zero a zero. O confronto deste domingo (17), no Alfredo Jaconi, foi o primeiro dos dois que definem quem vai à grande final do Estadual. A volta está marcada para o dia 25, no Beira-Rio.

O jogo foi tenso desde o apito inicial. As equipes, nervosas, picotaram os 90 minutos com faltas desnecessárias e discussões entre si e com a arbitragem. Apesar do pobre espetáculo, as oportunidades surgiram a partir de lampejos de criatividade e erros de atenção das duas defesas.

A primeira foi apenas aos 21 minutos, em um lançamento para Valencia, que disparou por trás da defesa e saiu cara a cara com o goleiro Gabriel, tentando o drible e sendo desarmado no limite.

Na sequência, o equatoriano perde outra chance clara de gol. No contra-ataque, Alan Patrick o deixou livre na área para concluir. Mas ele se atrapalhou e bateu em cima do goleiro, caído no chão.

A resposta jaconera veio aos 31, em um lance idêntico ao primeiro de Valencia. Gilberto disparou nas costas de Renê e Mercado e foi desarmado por Anthoni ao adiantar demais a bola ao se aproximar da goleira.

Na volta do intervalo, aos 30 segundos, mais um escape assustou os visitantes. Jean Carlos pegou a sobra de uma bola na intermediária e teve espaço para arrancar. O meio-campista, no entanto, também adiantou demais e parou em Anthoni.

Aos 5 minutos, o torcedor colorado ganhou uma nova preocupação. Valencia, que prendeu o pé em uma dividida na reta final do primeiro tempo, tentou voltar para a etapa complementar, mas não conseguiu seguir em campo e precisou ser substituído.

Depois, aos 14, Aránguiz entregou o ouro, mas Mercado salvou a pele do chileno. O camisa 20 errou o passe e deu um presente para Gilberto na grande área. O atacante do Papo driblou o goleiro e bateu, parando no zagueiro argentino, que estava atento na cobertura para impedir o primeiro gol do confronto.

Sem novas oportunidades, a partida seguiu abaixo. Muita disputa no meio de campo e tentativas esporádicas de tentar algo diferente por parte dos dois times marcaram os últimos 30 minutos. Só aos 48 que Nenê teve a chance de matar. O experiente camisa 10 aproveitou uma sobra na marca do pênalti e fuzilou na direção de Anthoni, mas Mercado, bem posicionado, bloqueou com o peito.

Sem mais delongas, o árbitro encerrou o duelo aos 53. Tanto Inter quanto Juventude terão mais de uma semana para se preparar para o jogo da volta. Quem vencer no tempo normal, avança para a final, enquanto outro empate leva a decisão para os pênaltis.

Juventude (0) Gabriel Vasconcelos; João Lucas (Rodrigo Sam), Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Ruan); Edson Carioca (Nenê), Lucas Barbosa (Rildo) e Gilberto (Rafael Pinna). Técnico: Roger Machado.

Inter (0) Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Rômulo), Mauricio, Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Wanderson (Wesley); Alan Patrick (Lucca) e Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Lucas Horn, auxiliado por Lúcio Flor e Fabrício Baseggio. VAR: Douglas da Silva.