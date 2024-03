Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, Juventude e Inter se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Alfredo Jaconi. Embalado pela sequência de dez vitórias consecutivas, o Colorado tem pela frente um adversário que parece ter virado a chave da má fase após a imponente classificação nas quartas de final e na 2ª fase da Copa do Brasil. A transmissão fica por conta do Premiere.

A única dúvida em relação ao time que passou pelo São Luiz na fase anterior está na defesa. O técnico Eduardo Coudet pode optar por dar minutos a Mercado, que está recuperado de um problema no joelho, que o tirou de ação por cerca de um mês. Já em relação a equipe que jogou a Copa do Brasil no meio de semana, Fernando e Borré, que estrearam pelo Alvirrubro, não ficam à disposição, já que chegaram ao clube após o prazo de inscrição no Estadual.

PORVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude - Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan (Mercado) e Renê; Aránguiz; Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Lucas Horn, auxiliado por Lúcio Flor e Fabrício Baseggio. VAR: Douglas da Silva.

Serviço Juventude x Inter

Local: Alfredo Jaconi;

Horário: 16h;

Transmissão: Premiere.