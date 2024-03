Inter lança nova camisa para 2024; Estreia será contra o Juventude no domingo

De cara nova para o restante da temporada, o Inter lançou a nova camisa para 2024. Com contrastes entre o vermelho e o branco, o novo manto colorado foge daquele modelo que o torcedor está acostumado a ver. Ainda que fiel as cores do clube, o uniforme tem mais detalhes claros, como os ombros, que são brancos, com as três listras da Adidas em vermelho.

Na lateral — área da costela —, outro traço branco chama a atenção. A parte rubra está no centro, com um tom vivo de vermelho. O valor é de R$ 349,99, e o produto já está disponível nas lojas oficiais do clube. A versão infantil custa R$ 299,99.

A estreia da camisa será no duelo válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, neste domingo (17). O confronto no Alfredo Jaconi é o primeiro dos dois que irão definir um dos finalistas do Estadual.