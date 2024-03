Sport e Juventude conquistam vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Sport e Juventude conquistaram vaga na terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (13). Enquanto o time pernambucano precisou dos pênaltis para eliminar o Murici-AL na Arena Pernambuco, os gaúchos não tiveram dificuldade e avançaram ao fazer 3 a 0 sobre o Paysandu-PA em Caxias do Sul.



Além da classificação, os times embolsaram R$ 2,2 milhões. Os confrontos da terceira fase serão sorteados, com ingressos dos times que estão na Copa Libertadores, mais os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

LEIA TAMBÉM: Inter bate o Nova Iguaçu por 2 a 0 e passa de fase na Copa do Brasil



O Sport se classificou no sufoco em uma Arena de Pernambuco sem público, após o clube ser punido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil em decorrência do atentado ao ônibus do Fortaleza depois do confronto entre os times pela Copa do Nordeste.



Na partida, Sport e Murici-AL empataram por 1 a 1 no tempo normal e o time pernambucano se classificou nos pênaltis por 5 a 4. O Sport abriu o marcador no primeiro tempo com Luciano Castán, mas nos acréscimos do segundo tempo os alagoanos empataram a partida com Alexandre Moreira. Nos pênaltis, depois de todos os atletas converterem suas penalidades, Juan Palacios errou o último pelo Murici e o Sport garantiu passagem para a próxima fase. O Sport, após o clube ser punido por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil em decorrência do atentado ao ônibus do Fortaleza depois do confronto entre os times pela Copa do Nordeste.Na partida, Sport e Murici-AL empataram por 1 a 1 no tempo normal e o time pernambucano se. O Sport abriu o marcador no primeiro tempo com Luciano Castán, mas nos acréscimos do segundo tempo os alagoanos empataram a partida com Alexandre Moreira. Nos pênaltis, depois de todos os atletas converterem suas penalidades, Juan Palacios errou o último pelo Murici e o Sport garantiu passagem para a próxima fase.