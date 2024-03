Anthony Davis brilha em vitória dos Lakers sobre o Minnesota Timberwolves na NBA

Em ritmo de diversão. Assim Anthony Davis definiu a atuação do Los Angeles Lakers na vitória de 120 a 109 de sua equipe sobre o Minnesota Timberwolves na madrugada desta segunda-feira (11) pela NBA. "Quando estamos nos divertindo, a confiança de todos é alta. Nós sabemos o que é preciso. É apenas uma questão de ter a consistência de jogar dessa forma todas as noites", afirmou o astro da noite.



Mesmo com LeBron James em quadra, o pivô assumiu o protagonismo e chamou a responsabilidade na conquista do resultado. Foram 27 pontos e 25 rebotes. De quebra, ele ainda somou cinco assistências.



O resultado coloca os Lakers em nono lugar na Conferência Oeste. Em busca ainda de um posto mais alto na tabela, os companheiros elogiaram a atuação de Davis, que contagiou todo time na busca pelo triunfo.

. "Dez rebotes ofensivos são uma loucura. Sempre que o nosso arremesso não caía, Davis estava lá para nos dar uma segunda chance com rebotes ofensivos", comentou.Se não foi o centro das atenções,, pegar oito rebotes, e fazer nove assistências. Pelo lado dos Wolves, Anthony Edwards e Naz Reid terminaram o duelo com 25 pontos cada. O esforço, no entanto, não foi suficiente para evitar a derrota.Mesmo com o revés, a: terceira colocada na Conferência Oeste, o Minnesota só está atrás do líder Oklahoma City Thunder e do Denver Nuggets.Também na madrugada desta segunda, opor 124 a 117 jogando como visitante. Autor de 35 pontos, o cestinha do jogo foi Damian Lillard. E ele deixou para desequilibrar a partida no último quarto do confronto. "Feliz por conseguir ajudar a equipe com pontos importantes", resumiu., ajudando a franquia a selar o resultado positivo. Com boa campanha, a equipe aparece na segunda colocação da Conferência Leste.No duelo com o placar mais apertado da rodada,sobre o Miami Heat por 110 a 108. Corey Kispert terminou com 22 pontos tendo também atuação decisiva no triunfo. Já a franquia de Miami, que perdeu seu terceiro compromisso consecutivo, teve em Jimmy Butler seu atleta mais efetivo, com 23 pontos anotados.