Denver Nuggets derrota Boston Celtics em jornada inspirada de Nikola Jokic na NBA

Em um dos confrontos mais esperados da temporada regular da NBA, o Denver Nuggets contou com o brilho e a mão calibrada de Nikola Jokic para bater o Boston Celtics na madrugada desta sexta-feira (8) por 115 a 109.



Na partida, o pivô sérvio emplacou seu 20º "triple-double" da temporada ao anotar 32 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Sua atuação ajudou a manter os Nuggets embalado na competição. A franquia aparece em terceiro lugar na Conferência Oeste, atrás do Minnesota Timberwolves e do Oklahoma City Thunder.



Diante do desempenho de Jokic, até mesmo os jogadores rivais reconheceram a superioridade dos donos da casa. Para Kristaps Porzingis, o adversário sérvio conseguiu conduzir os Nuggets à vitória por sua liderança técnica.

"Ele é um jogador de basquete incrível.. Jokic sempre encontra uma maneira de ajudar os companheiros. É um atleta muito valioso para a equipe", afirmou.Mas se de um lado, o público atestou uma bela atuação dos atuais campeões da NBA, o. Ele marcou 41 pontos e pegou 14 rebotes para o Celtics. Apesar do revés, a franquia segue embalada e lidera a Conferência Leste à frente do Milwaukee Bucks.Em outro confronto da rodada, o. Além de ter sido derrotada pelo Chicago Bulls por uma diferença de três pontos (125 a 122) a franquia ainda teve a, que deixou a partida com uma lesão no tornozelo direito.Ainda no banco de reservas, o. "Ainda não sabemos a gravidade da situação. Vamos ter mais tarde uma posição do departamento médico", afirmou o treinador da equipe, Steve Kerr.Já o. Mesmo desfalcado de Karl-Anthony Towns, o Minnesota Timberwolves se superou e contou com bela atuação de Anthony Edwards. Cestinha do confronto, ele deixou a quadra com 44 pontos assinalados.