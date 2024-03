Internacional vence com folga o São Luiz e avança para semifinal do Campeonato Gaúcho

O Internacional não teve dificuldade e demorou apenas 16 minutos para selar sua classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho e a sua nona vitória consecutiva na temporada. O time do técnico Eduardo Coudet venceu o São Luiz por 3 a 0 na tarde deste sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e avançou.Os dois primeiros gols que encaminharam a classificação saíram no início da partida. Enner Valencia marcou o primeiro aos quatro minutos e Igor Gomes aos 16 do primeiro tempo. Os dois gols foram de cabeça. O terceiro aconteceu aos 38, marcado por Maurício.O Internacional se impôs desde o início do jogo e não demorou para abrir o marcador. Logo aos quatro minutos, Igor Gomes acionou Bustos na direita, que cruzou na cabeça de Enner Valencia, que tocou para o fundo das redes.O jogo era de um time só e o Inter selou a classificação logo aos 16, quando Igor Gomes aproveitou cruzamento pela esquerda e desviou de cabeça para fazer 2 a 0 para o Internacional.O Internacional seguiu dominando o jogo e criou uma chance atrás da outra para ampliar. Só não ampliou o marcador antes do intervalo, porque diminuiu o ritmo após os dois gols iniciais.O Internacional diminuiu o ritmo no segundo tempo e o São Luiz agrediu mais. Mesmo assim, o time colorado teve chances para ampliar. Aos 14, por exemplo, só não marcou porque Bruno Jesus salvou em cima da linha finalização de Wanderson.O São Luiz tentou diminuir no final, mas encontrou um Internacional bem postado em campo, que só administrou a boa vantagem para confirmar a vitória e a classificação.