Inter fecha com Thiago Maia e registra volante nos últimos minutos da janela de transferências

No último dia da janela de transferências, o Inter surpreendeu e registrou Thiago Maia faltando pouco mais de dois minutos para o término do prazo para novas inscrições. O prazo final para inscrição era às 19h desta quinta-feira (7). A negociação com o Flamengo pelo volante campeão da Libertadores em 2022 foi outra novela extensa e cansativa. Depois de um acerto entre as partes, os cariocas se estenderam nas conversas com o Lille para acertar o valor que cada um receberia na transação.

Com tudo resolvido, o Colorado desembolsou 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação atual) por 50% do passe do atleta de 26 anos. No acordo, o Rubro-Negro recebe 2,85 milhões euros e mantém 25% dos direitos, enquanto os franceses recebem 1,15 milhão de euros e também mantém 25% dos direitos do meia.

Maia foi um pedido pessoal do técnico Eduardo Coudet ao presidente Alessandro Barcellos. O argentino entende que ele tem as características ideias para fazer a função de primeiro volante, dando equilíbrio a uma equipe que marca no campo adversário e preza pela intensidade desde o primeiro minuto de jogo.

Sem a possibilidade de disputar o Campeonato Gaúcho, cujo prazo para inscrever novos atletas se encerrou no dia 16 de fevereiro, o volante estará apto para ir a campo nas competições nacionais e internacionais. O Colorado está vivo na Copa do Brasil, e disputa, na quarta-feira, a 2ª fase do torneio, contra o Nova Iguaçu-RJ. A Sul-Americana começa no dia 3 de abril, enquanto o Brasileirão está marcado para o dia 13 do mesmo mês.