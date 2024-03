Grêmio x Brasil-Pel: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Vindo de uma semana livre para treinos e com a expectativa de outra grande atuação de uma equipe renovada pela chegada de reforços, o Grêmio recebe o Brasil de Pelotas neste domingo (10), às 18h30min, na Arena, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. A eliminatória será definida em jogo único, e o Tricolor joga com a vantagem do empate para se classificar. A transmissão fica por conta do Premiere.

O confronto decisivo marca a segunda de partida de Pavón e Diego Costa no time titular de Renato Portaluppi. Os dois atacantes chegaram para elevar o patamar da linha de frente, depois de um começo sonolento de janela do clube.

Por outro lado, Reinaldo é desfalque de peso na linha defensiva. O camisa 6 é um dos nomes que mais atuou em 2024, mas sofreu uma lesão grave no joelho em uma atividade no CT Luiz Carvalho, e está fora do Estadual.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Brasil-Pel - Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco, Bruno Reis, Zé Pedro, Adriel e Mário Henrique; Anderson Recife, Maicky e Marcinho; JP Bardalles e Robinho. Técnico: Fabiano Daitx.

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Michael Stanislau e Juarez de Mello Junior. VAR: Daniel Nobre Bins.

Serviço Grêmio x Brasil de Pelotas

Local: Arena;

Horário: Domingo (10), às 18h30min;