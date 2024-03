Grêmio inaugura espaço exclusivo para torcedores autistas na Arena

A Arena do Grêmio inaugurou, nesta quinta-feira (7), o Camarote Espectro Azul, um espaço exclusivo e adaptado para acomodar e atender às necessidades de torcedores portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) durante os jogos do Tricolor em Porto Alegre.



A ideia surgiu a partir da família da gremista Lorena Alonso Pires, torcedora com autismo que criou a torcida Gremistas no Espectro. Em outubro de 2023, Grêmio e Arena Porto Alegrense assinaram o termo de compromisso que colocou em prática o Projeto Espectro Azul, culminando na total inauguração do espaço reservado para torcedores autistas e seus familiares.

LEIA TAMBÉM: Portaluppi rebate críticas sobre derrota na Recopa Gaúcha e fecha treinos



A implementação de um espaço para torcedores diagnosticados com TEA não é novidade no Brasil, mas poucos estádios adaptaram sua estrutura para comportar a demanda de torcedores autistas. Além da Arena do Grêmio, a Neo Química Arena do Corinthians, o Couto Pereira do Coritiba, o Hailé Pinheiro do Goiás, o Morumbi do São Paulo e o Estádio do Café do Londrina, são outros estádios que possuem espaço semelhante ao implementado pelo Grêmio.



A implementação do projeto contou com eventos testes no camarote 52, espaço escolhido para comportar torcedores autistas, que ocorreram ao longo dos jogos da temporada passada e atual. Neste domingo, contra o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o camarote receberá um grupo de torcedores para o teste final, já com as obras de adaptações constatadas ao longo do período de implementação do espaço concluídas. A implementação de um espaço para torcedores diagnosticados com TEA não é novidade no Brasil, maspara comportar a demanda de torcedores autistas. Além da Arena do Grêmio, a Neo Química Arena do Corinthians, o Couto Pereira do Coritiba, o Hailé Pinheiro do Goiás, o Morumbi do São Paulo e o Estádio do Café do Londrina, são outros estádios que possuem espaço semelhante ao implementado pelo Grêmio.A implementação do projeto contou com eventos testes no camarote 52, espaço escolhido para comportar torcedores autistas, que ocorreram ao longo dos jogos da temporada passada e atual. Neste domingo, contra o Brasil de Pelotas, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o camarote receberá um, já com as obras de adaptações constatadas ao longo do período de implementação do espaço concluídas.