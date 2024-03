Verstappen é pole de novo na Arábia Saudita e Leclerc larga em 2º

A segunda corrida da temporada 2024 da Fórmula 1 terá Max Verstappen (Red Bull) largando na pole novamente. O piloto holandês foi o mais rápido no classificatório para o GP da Arábia Saudita.Verstappen liderou as três partes do classificatório sem grandes sustos. Em todas as voltas que fez, o tricampeão mundial assumiu a primeira colocação da respectiva sessão.