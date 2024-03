Grêmio avalia contratação de Vargas, oferecido pelo Atlético-MG

Bem servido para o ataque depois de uma janela de transferências polêmica pela demora para anunciar os reforços, o Grêmio chega ao último dia para registrar jogadores com o dever de avaliar a contratação de um velho conhecido. O chileno Eduardo Vargas foi oferecido, através do seu empresário, ao Tricolor. Ele teve uma passagem pelo clube em 2013, pela qual ficou marcado por perder a chance da classificação nas oitavas de final da Libertadores, contra o Santa Fé.

Agora, 11 anos depois, o atacante está no banco de reservas do Atlético-MG, e tem contrato apenas até o fim de dezembro. Com uma folha salarial inflada, os mineiros querem emprestar o jogador de 34 anos, e recentemente, o Fortaleza recusou um acordo neste molde.

Na mesa do presidente Alberto Guerra, a decisão deve ser tomada em conjunto com a comissão técnica e o departamento de futebol. No Galo, Vargas recebe cerca de R$ 800 mil mensais, que seriam repartidos entre os clubes. O prazo para inscrever reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF se encerra nesta quinta (7), às 19h.

Dando sequência à preparação para o duelo das quartas de final do Campeonato Gaúcho, neste domingo, contra o Brasil-Pel, o técnico Renato Portaluppi perdeu mais uma peça no treino desta quarta. Depois de Reinaldo virar baixa com uma lesão grave no joelho, o zagueiro Bruno Uvini teve diagnosticada uma contusão de grau II no músculo posterior da coxa esquerda. Um mês é prazo comum para este tipo de lesão. Portanto, ele não deve mais jogar o Estadual, que se encerra no dia 7 de abril.

Mesmo com os problemas de última hora, a direção não deve ir ao mercado em busca de reposições. A contratação de um zagueiro já estava na pauta antes da baixa de Uvini, por conta da instabilidade no setor. O negócio, caso aconteça, deve ser de ocasião. No plantel, Kannemann, Geromel, Gustavo Martins e Rodrigo Ely são as opções. Na lateral, o recém contratado Mayk e o jovem Cuiabano devem ganhar minutos. Wesley Costa também é alternativa.