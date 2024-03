Juventude x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Embalado após uma semana de vitória no Grenal e classificação na Copa do Brasil, o Inter enfrenta o Juventude no sábado (2), às 16h30 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O confronto terá transmissão do Sportv e do Premiere.Líder da primeira fase, o Inter entra sem pressão na última rodada. A vitória no Grenal garantiu a melhor campanha, e o Colorado joga apenas para cumprir tabela. Eduardo Coudet, punido por confusão durante partida contra o São José, está fora da partida. Além de Coudet, o Inter deverá deixar titulares de fora, por preservação.LEIA TAMBÉM: Coudet é punido com três jogos de suspensão por confusão diante do São José-RSPROVÁVEIS ESCALAÇÕESJuventude - Lucas Wingert; João Lucas, Zé Marcos, Boza e Alan Ruschel; Oyama, Jadson, Mandaca (Lucas Barbosa) e Jean Carlos; Erick Farias e Gilberto. Tec.: Roger MachadoInter - Anthoni; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Robert Renan e Renê (Thauan Lara); Rômulo; Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Alario. Tec.: Lucho GonzalezArbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Fagner Bueno Cortes e Juarez de Mello Junior.Serviço Juventude x Inter