Grêmio x Guarany: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a derrota no Grenal e a decepção na disputa da Recopa Gaúcha, o Grêmio volta a campo contra o Guarany de Bagé neste sábado (02), às 16:30 na Arena do Grêmio, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão do canal Premiere.

Para recuperar a confiança, Renato Portaluppi aposta na força do time titular, poupado na derrota para o São Luiz no meio da semana. A partida deve marcar a estreia de Diego Costa com a camisa tricolor, mas o suspense foi mantido durante a semana de treinos fechados no CT Presidente Luiz Carvalho. A certeza fica no gol, já que Marchesín está fora, com uma lesão na coxa esquerda. Caique deve ter sequência na meta gremista.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Caíque; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti , Pepê, Pavón, Cristaldo (Du Queiroz) e Gustavo Nunes; Diego Costa. Tec.: Renato Portaluppi



Guarany - Rodrigo (Gustavo); Lessa (Leo), Micael, Saulo (Hugo) e João Gabriel; David, Allan Christian, Mauri, Wilson Júnior e Tony Júnior; Michel. Tec.: William Campos

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Estefani Adriati Estrela da Rosa

Serviço Grêmio x Guarany

Horário: 16h30min

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere