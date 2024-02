Contra o Guarany-Ba, Portaluppi quer reforços do Grêmio entre os titulares

Contestado pelo mau momento dentro das quatro linhas, o Grêmio não tem um compromisso pesado no final de semana, mas vai a campo precisando dar uma resposta ao seu torcedor, depois das derrotas no Grenal 441 e na final da Recopa Gaúcha, contra o São Luiz, por 2 a 0, na quarta-feira. Neste sábado (2), às 16h30min, o Tricolor encara o Guarany de Bagé na Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo marca o fim da 1ª fase da competição.

Já classificado para as quartas de final, com o 2º lugar garantido e sem a possibilidade de alcançar o Inter na liderança, o técnico Renato Portaluppi quer força máxima dentro de casa. Ele vem sendo criticado por ficar em Porto Alegre enquanto seu auxiliar, Alexandre Mendes, comandou os reservas na derrota para o Rubro.

O comandante tricolor ficou treinando os titulares, a fim de dar cara ao time. Ele entende que a chegada de Du Queiroz, Pavón e Diego Costa reformula seu esquema, e vê no duelo com o Guarany a oportunidade de testá-los juntos em campo.

O treino desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, é o último para definir a escalação. Por questões físicas, Diego Costa ainda inicia no banco, mas está confirmado para estrear, entrando no decorrer da partida.

Com isso, devem começar jogando Caíque; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Du Queiroz, Pepê e Cristaldo; Pavón, JP Galvão e Gustavo Nunes.

A ausência de Villasanti, que é discutivelmente o melhor jogador da temporada tricolor até o momento, se justifica pelo fato do paraguaio estar pendurado. Em um confronto que, a rigor, não vale nada, seria insensato arriscar que a peça de equilíbrio do meio-campo virasse desfalque nas quartas de final.

Nesta quinta, o clube anunciou que o goleiro Marchesín está lesionado. O argentino tem uma contusão muscular de grau I na coxa esquerda, e está fora do duelo com o alvirrubro de Bagé. Em nota, o Grêmio não divulgou o tempo de recuperação do jogador.