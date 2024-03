Sainz lidera e coloca Ferrari na frente antes do treino classificatório no Bahrein

A Ferrari ocupou a tabela de tempos da Fórmula 1 pela primeira vez na temporada, nesta sexta-feira, no terceiro treino livre do GP do Bahrein. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido da sessão que antecede o treino classificatório, sendo seguido pelo compatriota Fernando Alonso, da Aston Martin, e pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Sainz, que deixará o time italiano ao fim da temporada, marcou 1min30s824, tempo inferior aos cinco primeiros colocados da segunda sessão, realizada na quinta. O tempo de 1min30s374, registrado por Lewis Hamilton, da Mercedes, naquele treino, continua sendo o melhor do fim de semana até agora.



Com o resultado desta última sessão livre, o GP do Bahrein começa com três pilotos diferentes liderando os três primeiros treinos. O australiano Daniel Ricciardo, da equipe RB, foi o mais veloz na sessão de abertura, também na quinta. Estes desempenhos mostram aparente equilíbrio que poderá ser quebrado no treino classificatório a partir das 13h (de Brasília).



Os treinos livres também geraram inquietação nos fãs em razão do rendimento abaixo do esperado de Verstappen. O tricampeão mundial não brilhou em nenhuma das três sessões, o que gera expectativa sobre o que está guardando para mostrar na classificação. Na pré-temporada, o holandês da Red Bull exibiu força quando quis na mesma pista do Bahrein.



A primeira sessão desta sexta foi marcada pela cautela dos pilotos, que permaneceram por menos tempo na pista. Apenas dois alcançaram a marca de 20 voltas: Hamilton e o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas. Na quinta, eles se superaram os 20 giros na primeira atividade do dia e quase bateram nas 30, na segunda.



O treino morno serviu para as equipes fazerem os últimos ajustes nos carros antes da definição do grid de largada. A sessão classificatória será disputada no fim da tarde, pelo horário local, com condições e temperaturas diferentes. Daí a cautela dos pilotos e do time neste começo do dia.



A Fórmula 1 abriu oficialmente sua temporada nesta quinta, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que predomina tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, etapa seguinte do campeonato.



Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Por essa razão, o treino que define o grid será realizado nesta sexta. E a corrida, a primeira do ano, será disputada no sábado a partir das 12 horas.





Confira o resultado final do 3º treino livre do GP do Bahrein:





1º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min30s824

2º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min30s965

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min31s062

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s094

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s118

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min31s190

7º - Oscar Piastri(AUS/McLaren), 1min31s210

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min31s248

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min31s278

10º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min31s396

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s449

12º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s452

13º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min31s631

14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min31s671

15º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s965

16º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min32s000

17º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min32s096

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min32s124

19º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min32s125

20º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min32s382