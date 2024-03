Mercedes domina o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1

Os carros da Mercedes dominaram, nesta quinta-feira, o segundo treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, confirmando a expectativa criada na pré-temporada de que o desempenho deverá ser melhor do que o do campeonato de 2023. O britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido, ao fazer a melhor volta em 1min30s374, superando o tempo obtido por Daniel Ricciardo, da RB, no primeiro treino (1min32s869). Companheiro de Lewis, George Russell ficou em segundo lugar (1min30s580), seguido pelo veterano espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin (1min30s660).

O também espanhol Carlos Sainz, que será substituído na Ferrari por Lewis Hamilton no final da temporada, colocou o tradicional carro vermelho na quarta colocação (1min30s769), enquanto o tricampeão mundial Max Verstappen apareceu somente na sexta colocação (1min30s851), atrás do australiano Oscar Piastri, da McLaren (1min30s784). O monegasco Charles Leclerc levou sua Ferrari para a nona colocação (1min31s113), superado pelo alemão Nico Hülkenberg, da Haas (1min30s884), em sétimo, e pelo canadense Lance Stroll, da Aston Martin (1min30s891), na nona colocação.