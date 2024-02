Júnior Santos marca quatro vezes em show do Botafogo na Libertadores

Como há muito tempo não se via, o Botafogo conquistou uma vitória tranquila e consistente na noite desta quarta-feira. Com direito a quatro gols do atacante Júnior Santos, o time carioca goleou o Aurora-BOL, por 6 a 0, no Engenhão, no Rio de Janeiro, no jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, e avançou com o agregado por 7 a 1. Outro destaque foi Tiquinho Soares, que desencantou após seis jogos e fez as pazes com a torcida. Savarino completou a goleada.



Agora o Botafogo terá pela frente o confronto brasileiro, diante do Red Bull Bragantino, que passou pelo Águilas Doradas-COL, nas penalidades, após dois empates. As datas dos confrontos ainda serão divulgadas pela Conmebol.

Pressionado, o Botafogo quis resolver o jogo logo no começo. Com dois minutos de bola rolando, Eduardo lançou Tiquinho Soares que avançou e cruzou rasteiro. Savarino furou, mas Júnior Santos apareceu na segunda trave e abriu o placar. Minutos depois, aos 14, Damián Suárez fez belo lançamento para Tiquinho, que dominou no peito e teve que finalizar duas vezes para marcar aos 14. Antes Savarino ainda teve um gol anulado por impedimento.



Depois dos gols, o Botafogo se permitiu abaixar as linhas. Deixando a bola com o Aurora, o time carioca buscou atacar nas costas da defesa, com saídas rápidas. Com o passar do tempo, os donos da casa foram se desconectando com a partida, errando passes e desperdiçando grandes oportunidades de contra-ataque. Com mais qualidade, quando teve o controle da partida novamente, Savarino aumentou a conta, aos 46. O venezuelano recebeu na ponta esquerda e bateu na saída do goleiro.