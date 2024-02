Seleção feminina de futebol goleia e garante 1º lugar em grupo da Copa Ouro

A seleção brasileira feminina de futebol encerrou sua participação na primeira fase da Copa Ouro, organizada pela Concacaf, com aproveitamento de 100%. Na madrugada desta quarta-feira (28), as comandadas do técnico Arthur Elias golearam o Panamá por 5 a 0 no estádio Snapdragon, em San Diego, nos Estados Unidos.



Com três vitórias em três jogos, a equipe nacional a liderança do Grupo B, com nove pontos. A seleção entrou em campo já classificada para as quartas de final. E volta aos gramados entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, pelo horário de Brasília. O próximo adversário só sairá nesta quinta.



Nesta quarta, o Brasil foi liderado por Geyse, responsável por dois gols. Bia Menezes, Rafaelle e Debinha marcaram um cada. "Estou feliz pela vitória, pelo trabalho que a gente vem construindo com a nova comissão. A gente tem muito para aprender ainda, isso é só um processo de uma caminhada muito longa", comentou Geyse.

• LEIA TAMBÉM: Porto Alegre lança primeiro Centro de Desenvolvimento de futebol feminino do País



Ela já havia balançado as redes na partida contra a Colômbia, mas o gol acabou sendo anulado. "Venho me cobrando muito. Sei que não estou numa fase muito boa, mas com a confiança da comissão técnica estou me soltando mais. Eu agradeço a ele e às minhas companheiras pela confiança. Tenho que acreditar em mim, sei que posso dar muito mais dentro da seleção e no meu clube."



O resultado também foi muito celebrado por Bia Menezes, que marcou seu primeiro gol pela seleção nesta quarta. Ela joga sua primeira competição pela equipe após ser convocada pelo técnico Arthur Elias pela primeira vez. Agora soma dois jogos e um gol.



"É difícil encontrar palavras. É um momento que eu sonhei muito, fico muito feliz com isso. Dedico esse gol a minha mãe que está lá no céu, tenho certeza que ela está torcendo muito por mim. Agora vamos curtir o momento, aproveitar, descansar e pensar já na próxima fase que vai ser muito importante", disse Bia. . "Venho me cobrando muito. Sei que não estou numa fase muito boa, mas com a confiança da comissão técnica estou me soltando mais. Eu agradeço a ele e às minhas companheiras pela confiança. Tenho que acreditar em mim, sei que posso dar muito mais dentro da seleção e no meu clube.", que marcou seu primeiro gol pela seleção nesta quarta. Ela joga sua primeira competição pela equipe após ser convocada pelo técnico Arthur Elias pela primeira vez. Agora soma dois jogos e um gol."É difícil encontrar palavras. É um momento que eu sonhei muito, fico muito feliz com isso. Dedico esse gol a minha mãe que está lá no céu, tenho certeza que ela está torcendo muito por mim. Agora vamos curtir o momento, aproveitar, descansar e", disse Bia.