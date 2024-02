ASA-AL x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No primeiro jogo eliminatório da temporada, o Inter visita o ASA de Arapiraca, nesta quarta-feira (28), às 20h, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O confronto será decidido em jogo único, e os gaúchos tem o privilégio de jogar pelo empate no interior alagoano. Embalado pela sequência de seis vitórias consecutivas, o Colorado não terá força máxima na busca pela classificação. A transmissão fica por conta do Amazon Prime.

LEIA MAIS: Inter começa a semana reavaliando jogadores para a Copa do Brasil

O técnico Eduardo Coudet, no entanto, tem três desfalques importantes. Rochet, que ainda não estreou em 2024, segue se recuperando de um problema na costela e não foi relacionado. Além dele, o zagueiro Mercado ainda sente dores no joelho, enquanto Enner Valencia foi vetado pelo departamento médico por conta da entrada que sofreu de Bustos, no tornozelo, no aquecimento do Grenal de domingo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Asa - Bruno Pianissola; Roni Lobo, Benné e Rômulo; Paulinho, Alef, Wescley, Didira e Gabriel Feliciano; Kéliton e Flávio Souza. Técnico: Rodrigo Fonseca.

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Tiaggo Americano Labes.

Serviço Asa de Arapiraca x Inter

Horário: 20h;

Local: Estádio Coaracy da Mata Fonseca (Fumeirão);

Transmissão: Amazon Video.