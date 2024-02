São Luiz x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Com a ausência do técnico Renato Portaluppi, que ficou em Porto Alegre comandando os treinos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio visita o São Luiz nesta quarta-feira (28), às 19h30min, pela decisão da Recopa Gaúcha, no estádio 19 de outubro. O confronto é uma reedição da final do ano passado, em que o Tricolor saiu vitorioso, pelo placar de 4 a 1. A transmissão fica por conta de SporTV e Premiere.

O auxiliar Alexandre Mendes estará na beira do gramado em Ijuí, comandando uma equipe formada por reservas. Mesmo com uma escalação alternativa, alguns titulares podem entrar ao decorrer da partida. No entanto, o nome que mais chama a atenção é Jardiel. O atacante de apenas 18 anos acertou sua renovação com o clube e viajou com o restante do grupo. Artilheiro da Copinha com nove gols em seis jogos, ele será opção no banco de reservas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Luiz - Raul; João Vitor, Bruno Jesus, Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis, Dal Pian e Borasi; Sodré e Gabriel Pereira. Técnico: Alessandro Telles.

Grêmio - Caíque; Fábio, Bruno Uvini, Gustavo Martins e Mayk; Ronald, Nathan, Galdino, Nathan Fernandes e Besozzi (Pavon); André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).

Arbitragem: Rafael Klein, auxiliado por Tiago Kappes e Jorge Bernardi.

Serviço São Luiz x Grêmio

Horário: 19h30min;

Local: Estádio 19 de outubro;

Transmissão: SporTV e Premiere.