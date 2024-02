Roma ganha com hat-trick de Dybala e entra na briga por vaga na Champions

Dybala chegou à Roma de graça e vem se destacando na equipe que busca se reerguer no cenário mundial. Nesta segunda-feira (26), o atacante argentino disputou seu 43º jogo pela equipe na história do Campeonato Italiano e chegou aos 23 gols - ainda tem 12 assistências. Com hat-trick do astro, o time fez 3 a 2 no Torino e entrou de vez na briga por vagas na próxima edição da Liga dos Campeões.



Com a vitória no Estádio Olímpico, a equipe da capital italiana agora soma 44 pontos, na sexta colocação, dois atrás da Atalanta e a quatro do Bologna, o quarto e com a última vaga na Liga dos Campeões atualmente. Na frente, a Inter continua disparada, com 66, nove de vantagem diante da vice-líder Juventus.

LEIA TAMBÉM: Guardiola diz que próximo passo da sua carreira é treinar uma seleção



A equipe do técnico De Rossi, substituto de José Mourinho, demitido em janeiro, abriu o marcador aos 42 minutos, em cobrança de pênalti de Dybala, deslocando. Ir para o vestiário em vantagem era tudo o que o time queria, mas Zapata empatou dois minutos mais tarde.



Na volta do descanso, Dybala apareceu mais uma vez para recolocar a equipe em vantagem. Desta vez com um golaço. O argentino mandou uma bomba de fora da área, colocando no canto baixo do goleiro. Comemorou pulando no colo do treinador. A equipe do técnico, substituto de, abriu o marcador aos 42 minutos, em cobrança de pênalti de Dybala, deslocando. Ir para o vestiário em vantagem era tudo o que o time queria, mas Zapata empatou dois minutos mais tarde.Na volta do descanso, Dybala apareceu mais uma vez para. Desta vez com um golaço. O argentino mandou uma bomba de fora da área, colocando no canto baixo do goleiro. Comemorou pulando no colo do treinador.