Cristiano Ronaldo será investigado por gesto obsceno em jogo do Saudita

Cristiano Ronaldo será investigado pelo Comitê Disciplinar da Liga Saudita por fazer um gesto obsceno durante o jogo entre Al Nassr e Al-Shabab pelo Campeonato Saudita. A informação é do jornal local "Asharq Al-Awsat".

Segundo a publicação, o gesto do craque português "causou ressentimento entre muitos telespectadores e participantes". Ele se irritou após ouvir gritos de 'Messi' da torcida adversária.

O jogador de 38 anos já tinha se envolvido em polêmica ao colocar um cachecol do time adversário dentro do calção. Na derrota para o Al-Hilal em amistoso, ele pegou a peça -jogada por um torcedor- na saída de campo, colocou no short e na sequência jogou no chão.