Saiba quanto Popó e Bambam receberam para subir no ringue

Kleber Bambam, vencedor da primeira edição do programa Big Brother Brasil (BBB), não aguentou muito tempo no duelo de boxe com Acelino Popó Freitas. Depois de meses de provocação entre os dois, o influenciador foi nocauteado pelo tetracampeão mundial em apenas 36 segundos na principal luta do Fight Music Show 4 (FMS), ocorrida na madrugada deste domingo. A derrota relâmpago de Bambam rendeu diversos memes e foi bastante comentada nas redes sociais, mas engana-se quem acha que o ex-BBB saiu de mãos abanando do evento.

Antes de subir ao ringue, Bambam comentou que o valor que embolsaria para lutar com Popó seria maior do que o prêmio recebido por vencer o BBB, em 2002. À época, ele faturou R$ 500 mil da Rede Globo ao ser escolhido pelo público como o campeão do reality show. Tanto Popó quanto Bambam garantiram aproximadamente R$ 3 milhões com o combate no FMS, com transmissão da emissora do Rio na madrugada de domingo.



