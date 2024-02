Hulk renova com o Atlético-MG até dezembro de 2026

O Atlético-MG tranquilizou seus torcedores ao anunciar, nesta quinta-feira (22), a renovação de contrato do ídolo Hulk até 2026. O atacante assinou o novo vínculo e acabou com as especulações sobre um possível retorno à Europa ou mesmo a ida para o Oriente Médio.

"Hulk até 2026! Um jogador que chegou ao Galo, se tornou ídolo e hoje coleciona quase 100 gols com o Manto Alvinegro! Que sua história vestindo o preto e branco possa ser a cada dia mais bela, craque! Seguimos juntos", anunciou o Atlético-MG em suas redes sociais.



Em julho de 2023, o Samsunspor, da Turquia, fez proposta pelo atacante. Já no começo de 2024, os rumores eram de que Hulk podia se transferir para o futebol saudita ou mesmo retornar à Europa, em novo interesse turco. Mas o jogador sempre se manifestou feliz em Belo Horizonte e a satisfação é confirmada com o novo acordo, por mais duas temporadas - o vínculo terminaria no fim do ano.



Hulk chegou ao Atlético-MG no dia 5 de fevereiro de 2021, dizendo-se na "cidade e no clube certos". Desde então, além de anotar 99 gols, distribuiu 33 assistências em 178 jogos e ganhou o coração dos atleticanos pela luta e raça demonstradas em campo nos seis títulos conquistados (Brasileirão e Copa do Brasil de 2021, Supercopa do Brasil de 2022 e tricampeonato do Mineiro em 2021, 22 e 23).



Sorridente, o atacante assinou o novo vínculo ao lado do novo diretor de futebol, Victor Bagy, e do presidente Sérgio Coelho. Ganhou uma camisa em alusão ao novo tempo de contrato, com o número 26 às costas. "A história continua", comemorou o clube em vídeo com a passagem pelo clube até agora.