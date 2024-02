Vontade de brilhar no São Paulo fez James pensar por dias e decidir ficar

James Rodríguez quer brilhar no São Paulo. O colombiano que chegou a pedir para sair do clube repensou a decisão por alguns dias desde a semana passada se desculpou com elenco e diretores e pediu para ficar no clube.

O colombiano tinha uma expectativa alta com sua transferência ao São Paulo. James chegou com sede de brilhar no futebol brasileiro e ser protagonista do time tricolor na conquista de títulos. Pouca utilização frustrou o meia, que pediu para sair. James não esconde que ficou incomodado em não ter nem um minuto na Copa do Brasil, quando o São Paulo conquistou o título inédito.

Nos últimos dias, James já vinha avaliando seguir no time tricolor paulista. As conversas pela rescisão amigável ficaram congeladas enquanto o meia decidia seu futuro. James pediu desculpas a líderes de elenco, ao técnico Carpini e a diretores. Ele se reuniu com o grupo para explicar a situação, lamentou sua decisão de não viajar a Belo Horizonte para a Supercopa e pediu para continuar no clube.

No ano passado, James somou 638 minutos em campo, pouco mais de sete jogos completos. Ele marcou um gol e deu duas assistências. O colombiano ainda não jogou em 2024. O colombiano tem recebido elogios pela dedicação nos treinamentos. Mesmo durante o período em que tinha decidido deixar o clube, James cumpriu rigorosamente horários e trabalhou como se fosse para o próximo jogo.

Ele pode atuar pelo São Paulo na próxima fase do Paulista. As inscrições para a primeira fase já fecharam, mas o Tricolor pode trocar quatro jogadores na fase final. O Tricolor, claro, precisa primeiro garantir a classificação às quartas de final. A equipe atualmente ocupa a terceira colocação do grupo D com 14 pontos, um a menos do que os líderes Novorizontino e São Bernardo, porém o São Paulo tem um jogo a menos do que os adversários.