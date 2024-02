Griezmann torce o tornozelo e lesão vira problema no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid voltou de Milão com alguns problemas. Além da derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões, seu artilheiro Griezmann sofreu um entorse no tornozelo e vira desfalque para os próximos jogos decisivos.



O atacante francês deixou o campo no Giuseppe Meazza aos 33 minutos do segundo tempo após acusar a lesão. Nesta quarta-feira, após exames médicos, não foi diagnosticada uma lesão grave, mas o goleador terá de se ausentar de algumas partidas importantes.

LEIA TAMBÉM: Atacante do Milan vira alvo de insultos racistas nas redes sociais



"Antoine Griezmann sofreu uma entorse moderada no tornozelo, segundo relatório oferecido pelos serviços médicos do clube, e precisou deixar o campo de jogo na reta final da partida contra o Inter, na terça-feira (20). O camisa 7 vermelho e branco permanece pendente de evolução", informou o clube, evitando definir a data do retorno.



Na Espanha, já estipulam que perderá ao menos duas semanas de jogos. Além do compromisso com o lanterna Almería, no Espanhol, sábado, o artilheiro não visitará o Athletico de Bilbao, dia 19, em duelo de volta das semifinais da Copa do Rei, no qual o time terá de reverter desvantagem de 1 a 0 sobre no Wanda Metropolitano. "Antoine Griezmann sofreu uma entorse moderada no tornozelo, segundo relatório oferecido pelos serviços médicos do clube, e precisou deixar o campo de jogo na reta final da partida contra o Inter, na terça-feira (20). O camisa 7 vermelho e branco permanece pendente de evolução", informou o clube, evitando definir a data do retorno.Na Espanha, já estipulam que perderá ao menosAlém do compromisso com o lanterna Almería, no Espanhol, sábado, o artilheiro não visitará o Athletico de Bilbao, dia 19, em duelo de volta das semifinais da Copa do Rei, no qual o time terá de reverter desvantagem de 1 a 0 sobre no Wanda Metropolitano.