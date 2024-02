Pressionado, Botafogo estreia na fase prévia da Libertadores da América

O Botafogo estreia na Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo válido pela segunda rodada da fase prévia. Pressionado após não terminar no G-4 do Campeonato Brasileiro em 2023, terá que passar por dois adversários para garantir vaga na fase de grupos. O primeiro deles é o Aurora, da Bolívia, com o duelo de ida no estádio Félix Capriles, na cidade de Cochabamba.



A partida de volta está marcada para a quarta-feira seguinte, às 21h30, no Engenhão, no Rio. Quem passar decide a vaga na fase de grupos com Águilas Doradas, da Colômbia, ou Red Bull Bragantino. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

A participação na fase preliminar da Libertadores ainda faz o torcedor lembrar de 2023, em que o Botafogo liderou boa parte do Campeonato Brasileiro e deixou escapar tanto o título quanto a vaga no G-4.



Além disso, o momento atual não é dos melhores. Depois de iniciar a temporada com duas vitórias, não engrenou e passou a oscilar. Fora do G-4 do Carioca, vem de derrota no clássico para o Vasco, por 4 a 2. Também perdeu para o Flamengo, por 1 a 0.



A classificação à fase de grupos é fundamental para o técnico Tiago Nunes seguir no clube. Para dar o primeiro passo rumo ao objetivo, ele não poderá contar com o atacante Luiz Henrique, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e com o zagueiro Pablo, com dores na coxa. O departamento médico ainda tem Patrick de Paula, Rafael, John, Jeffinho e Jacob Montes.



O volante Gregore, recém-contratado, foi inscrito na competição, mas ficou no Rio. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marçal foi relacionado após lesão na panturrilha. Todos os titulares do jogo contra o Vasco estão à disposição e a base deve ser mantida.



Tiago Nunes reforçou que o Botafogo está se reconstruindo e minimizou a cobrança. "As coisas ainda não estão acontecendo, o Botafogo está em transformação, reconstrução, precisamos de todos unidos. Aqueles que querem tumulto externo não vão conseguir", cravou.



O Aurora estreou na Libertadores na primeira fase e avançou ao eliminar o Melgar, do Peru. Venceu o jogo em casa por 1 a 0, com gol do meia Alaníz, e depois empatou fora por 1 a 1, com gol do atacante Blanco. Este, porém, foi expulso e é desfalque para o técnico Mauricio Soria, assim como o zagueiro Robles, outro punido com o cartão vermelho. Michelli é uma opção para o setor defensivo, enquanto o brasileiro Serginho, de 39 anos, com passagens por vários times paulistas, como Botafogo, Mogi Mirim e Portuguesa, é cotado para o ataque.



AURORA-BOL - Akologo; Ballivián, Michelli, Amarilla e Luis Barboza; Jair Torrico, Sejas, Dario Torrico e Alaníz; Serginho e Reinoso. Técnico: Mauricio Soria.



BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Tiago Nunes.



Árbitro - Cristian Garay (CHI);



Horário - 21h30min;



