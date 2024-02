Buenos Aires irá sediar final da Libertadores, diz AFA

A Associação de Futebol da Argentina (AFA) afirmou, através de suas redes sociais nesta terça-feira (13), que Buenos Aires será a sede da final da Copa Libertadores deste ano. A entidade, no entanto, não informou qual estádio deverá receber a partida. A Conmebol, organizadora da competição, ainda não se manifestou. A expectativa é que a entidade faça o anúncio em breve.

"É oficial: Buenos Aires sediará a final da Copa Libertadores 2024. Que alegria receber você em nosso país, Conmebol!" escreveu a AFA na plataforma X, o antigo Twitter.

De acordo com a Conmebol, a decisão da Libertadores deverá ocorrer no dia 30 de novembro deste ano. O estádio Monumental de Núñez, a casa do River Plate, é forte candidato para receber o confronto decisivo. Recém-reformado e, com capacidade para 82 mil torcedores, ele é o maior da América do Sul.

Esta será a primeira vez em que a Argentina será sede da decisão do torneio continental, desde que o formato de final em sede única passou a ser adotado. O país já sediou a decisão da Sul-Americana em duas ocasiões, em 2020 e 2022.

Antes, as cidades que sediaram a final da Libertadores foram Rio de Janeiro (2023 e 2020), Guayaquil, em 2022, Montevidéu, em 2021, e Lima, em 2019. A Conmebol afirmou que reservou para a atual temporada R$ 1,5 bilhão em premiações aos clubes nos torneios feminino e masculino. O valor supera o do ano passado, fechado em R$ 1,4 bilhão. A confederação, porém, não detalhou qual o valor pago por competição.

O montante não incluiu a premiação da Copa América, o torneio entre seleções que será realizado entre junho e julho nos Estados Unidos. Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez disse, em nota, que a instituição tem o compromisso de melhorar a competividade das competições regionais.