Grêmio inicia venda de ingressos para o Grenal 441 nesta quarta-feira de forma on-line

No final da tarde desta terça-feira (20), o Grêmio divulgou o esquema de venda dos ingressos para o Grenal 441, neste domingo, às 18h, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor tem à disposição 2 mil entradas no valor de R$ 80,00. A venda dos bilhetes é exclusiva para sócios e se inicia nesta quarta-feira (21), às 14h, de forma online.