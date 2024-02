Luis Suárez assume que mordida em zagueiro o afastou do Real Madrid

Em entrevista recente à rádio uruguaia "DelSol 99.5FM", o ex-atacante do Grêmio Luis Suárez afirmou que o caso da mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini, durante a Copa de 2014, freou o interesse do Real Madrid em contratá-lo após o Mundial.

O atacante afirmou que o Real Madrid estava considerando vendendo Benzema ao Arsenal para contratá-lo antes do Mundial realizado no Brasil. Durante a competição, o Barcelona entrou na disputa e Suárez optou por realizar seu sonho de jogar no clube catalão.

"Antes da Copa do Mundo de 2014, o Real Madrid queria me contratar e tudo estava indo bem... Eles estavam pensando em vender Benzema para o Arsenal, tudo já estava acertado", falou Suárez em entrevista ao programa La Mesa.

"Quando a Copa do Mundo começou, o Barça entrou na disputa e, obviamente, eu preferi o Barça. Com a situação da mordida, o interesse do Real Madrid diminuiu, e o Barça se interessou mais... No final, tive as duas opções e escolhi o Barça porque era meu sonho", afirmou o jogador.

Suárez acabou assinando com o Barcelona, formando um dos melhores trios ofensivos da história ao lado de Messi e Neymar. O jogador de 37 anos anunciou que o Inter Miami será seu último clube, visando qualidade de vida após a carreira.