Atacante Pavón acerta com o Grêmio

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação do atacante Cristian Pavón, ex-Atlético-MG. O argentino de 28 anos é o sétimo reforço do clube gaúcho para a temporada 2024 e assinou contrato até o final de 2026.

Pavón foi revelado pelo Talleres e apresentou grande atuação em sua passagem pelo Boca Juniors. Também jogou pelo Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, antes de atuar pelo clube mineiro. Pela seleção Argentina, esteve presente nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, e com a equipe principal na Copa do Mundo de 2018, sendo titular na fase de oitavas de final do mundial de seleções. Pavón já realizou exames médicos e assinou contrato com o Tricolor gaúcho por três temporadas.

e estará disposição do técnico Renato Portaluppi para atuar no sábado (17) contra o Santa Cruz pelo Campeonato Gaúcho, na Arena, às 16h30min. O volante Du Queiroz e o lateral-esquerdo Mayk também estão regularizados. Pavón já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBFpelo Campeonato Gaúcho, na Arena, às 16h30min. O volante Du Queiroz e o lateral-esquerdo Mayk também estão regularizados.

No Atlético-MG desde meados de 2022, Pavón fez 72 partidas e cinco gols. O atacante argentino é o sétimo reforço confirmado pelo Grêmio para a temporada 2024. Antes da aquisição de Pavón junto ao Atlético Mineiro, o Tricolor gaúcho já havia contratado os jogadores: o goleiro Marchesín, Dodi, Soteldo, o atacante Diego Costa, Du Queiroz e o lateral-esquerdo Mayk.



O atacante Pavón, 28 anos, nasceu na cidade de Anisacate, na Argentina. O jogador argentino atuou pelos times do Talleres, Boca Juniors, Colón, Los Angeles Galaxy e Atlético-MG.