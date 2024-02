Grêmio vence Santa Cruz por 6 a 2 e assume liderança

uma goleada de 6 a 2 no Santa Cruz neste sábado (17) pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com a vitória, o Tricolor assumiu a primeira posição do Gauchão com 20 pontos - o Internacional que tem 19 pontos pode reassumir a liderança da competição caso vença o ( 18). A vitória faz o Grêmio dormir na liderança do campeonato. Com 20 pontos, passou em um o Inter, que joga na rodada neste domingo, contra o Novo Hamburgo. Na estreia do argentino Cristian Pavón, o Grêmio aplicou. Com a vitória, o Tricolor assumiu a primeira posição do Gauchão com 20 pontos - o Internacional que tem 19 pontos pode reassumir a liderança da competição caso vença o Novo Hamburgo no domingo 18). A vitória faz o Grêmio dormir na liderança do campeonato. Com 20 pontos, passou em um o Inter, que joga na rodada neste domingo, contra o Novo Hamburgo.

Já o Santa Cruz, do técnico Iarley, sem nenhuma vitória no campeonato, soma apenas três pontos, e pode ter o rebaixamento decretado na próxima rodada. Na segunda-feira (19), às 20h, o Santa Cruz recebe o Ypiranga no estádio dos Plátanos. Os gols da partida foram marcados por Gustavo Nunes, Cristaldo, Pavón, João Pedro, JP Galvão e André. O Santa Cruz descontou com Davi e Jean Lucca.

O time de Renato Portaluppi iniciou a partida em ritmo fulminante - marcou dois gols antes dos 20 primeiros minutos, assinalados por Gustavo Nunes e Cristaldo. Mas com o passar do tempo, o Galo se recuperou e empatou a partida com gols de Davi e Jean Lucca. No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e alcançou a vitória. Um dos estreantes da tarde, o argentino Pavón marcou o terceiro gol. O quarto gol foi do lateral João Pedro, o quinto de JP Galvão e André fechou a goleada ao marcar o sexto gol da partida. Na próxima rodada, o Tricolor vai até o estádio Beira-Rio no domingo (25), às 18h, para o clássico Grenal.

A torcida gremista festejou a estreia do argentino Pavón. O atacante entrou em campo no intervalo. Em apenas um tempo, o argentino marcou seu primeiro gol e ainda contribuiu com duas assistências na goleada na Arena.

Grêmio - (6): Marchesín; João Pedro, Geromel (André Henrique), Kannemann (Dodi) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiróz); Everton Galdino (Pavón), Gustavo Nunes e João Pedro Galvão (Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.

Santa Cruz - (2):Marcelo Pitol; Jefferson, Anderson Alagoano (Kevlin) e Thiago Sales e David (Tairone); Leylon (Mineiro), Daniel Pereira, Léo Aquino (Bueno); Jean Lucca, Tcharles( Rickelmy) e Netto Jr. Técnico: Pedro Iarley.

Árbitro: Lucas Horn.