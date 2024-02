Novo Hamburgo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Gaúcho, o Inter quer dar sequência a boa fase ao visitar o Novo Hamburgo, neste domingo (18), às 20h, pela 9ª rodada. O confronto no Estádio do Vale deve contar com um time misto do técnico Eduardo Coudet, que terá a semana livre para se preparar para o Grenal do próximo domingo. A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Inter visita o Novo Hamburgo no último jogo antes do Grenal 441

Dando uma pausa no ritmo de jogos a cada três dias, Chacho deve utilizar alguma peças importantes no duelo com o Noia para manter o ritmo de jogo. Com dois pontos a mais que o Grêmio, o Colorado quer se manter no topo da tabela para garantir que o segundo jogo da final, caso chegue lá, seja disputado no Beira-Rio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novo Hamburgo - Maticoli; Itaqui, Islan, Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga; Tanque, Garré, Patrick; Édipo. Técnico: Edinho Rosa.

Inter - Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Thauan Lara (Renê); Rômulo, Bruno Henrique (Alan Patrick), Maurício e Hyoran (Gabriel Prado); Valencia e Lucca. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Francisco Soares Dias, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Luiz Paulo Rodrigues.

Serviço Novo Hamburgo x Inter

Local: Estádio do Vale;

Horário: 20h;

Transmissão: Premiere.