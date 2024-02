Thiago Wild cai na estreia em Buenos Aires; Rybakina avança e Gauff é surpreendida em Doha

O brasileiro Thiago Wild não teve o que comemorar no Torneio de Buenos Aires. O melhor tenista do País na atualidade estreou na competição argentina com derrota para o italiano Andrea Vavassori, que veio do qualificatório, em sets corridos, parciais de 6/3 e 6/1.



O primeiro set foi parelho até o sexto game, com 3 a 3 para cada. Neste momento, o brasileiro acabou cedendo seis break points e não conseguiu defender seu set. O italiano quebrou e depois confirmou.

Com 5 a 3, Vavassori pressionou o serviço do brasileiro de abriu logo 0 a 40, com três chances de fechar o set. Wild salvou dois set points, mas no terceiro, o italiano fez 1 a 0 após uma hora de batalha.



O brasileiro perdeu a concentração na partida e jamais mostrou condições de reação. Vavassori abriu logo 5 a 0 no segundo set, com duas quebras, e ainda teve dois match points para fechar com pneu. Wild fez o ponto de honra e caiu, na parcial seguinte, com 6/1. Com 5 a 3,, com três chances de fechar o set. Wild salvou dois set points, mas no terceiro, o italiano fez 1 a 0 após uma hora de batalha.. Vavassori abriu logo 5 a 0 no segundo set, com duas quebras, e ainda teve dois match points para fechar com pneu. Wild fez o ponto de honra e caiu, na parcial seguinte, com 6/1.

MASSACRE E SURPRESA EM DOHA

Campeã em Abu Dabi no fim de semana e entre as favoritas no WTA 1000 de Doha, a Casaque Elena Rybakina não teve trabalho apra passar pela chinesa Lin Zhu em sua estreia. Com somente uma hora de jogo, fez 6/2 e 6/1 para avançar à segunda rodada.



Já a americana Coco Gauff, segunda favorita, foi surpreendida e deu adeus à competição ao perder da checa Katerina Siniakova em sets diretos, por 6/2 e 6/4. A queda da grega Maria Sakkari foi outro resultado surpreendente da primeira rodada.