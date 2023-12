Por meio do tênis, projeto social ensina valores com base nas Olimpíadas

Excelência, amizade e respeito. Esses são os três valores olímpicos que norteiam o trabalho da Fundação Tênis. Fundada em 2001, a organização não governamental e sem fins lucrativos auxilia crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social a desenvolverem fatores que vão além das quatro linhas da quadra, utilizando o Olimpismo. No Rio Grande do Sul, são 10 núcleos em atividade.

O programa Esporte Educacional atende alunos de 8 a 14 anos, que estejam matriculados em escolas e frequentem a rede pública de ensino. As aulas de tênis acontecem duas vezes por semana, com duração de 50 minutos. Em cada encontro, um dos valores olímpicos é trabalhado.

O professor Robert Riffel explica que as atividades são divididas em três momentos: ritual de entrada, em que as crianças entendem o que será trabalhado; parte principal, quando o tênis é praticado; e o ritual de saída, momento em que é feito um balanço de tudo que aconteceu na aula.

No término de uma das aulas realizadas no Parque Marinha do Brasil, nesta quarta-feira (6), os jovens tenistas sentaram em roda e deram “positivos” – como chamam os elogios ao desempenho dos colegas. Uma das alunas destacou o fato dos parceiros estarem "concentrados e jogando muito bem".

Além da prática esportiva, as crianças desenvolvem valores sociais. Foto: Tânia Meinerz/JC

"Usamos o tênis como uma ferramenta para podermos trabalhar esses valores, para, quando eles crescerem e forem entrar no mercado de trabalho, poderem usar esses valores. Vai muito além do esporte. O papel principal da Fundação Tênis é preparar eles para a vida, e transformar a vida deles", afirma o professor.

Para a monitora da turma e estudante de Educação Física, Ana Carolina Borges, o trabalho desenvolvido pode ser resumido, sem cair no clichê, no slogan da fundação: 'Realizando sonhos, transformando vidas'. “Aqui, não só damos aulas de tênis, mas ensinamos sobre disciplina, amizade e respeito, já que trabalhamos os valores olímpicos. A criança que entra aqui, em duas ou três aulas, já está diferente, já trata os colegas diferente, eles se apoiam demais”, destaca Ana.

Atualmente, os 10 núcleos no Estado ficam nas cidades de Porto Alegre (seis núcleos), Charqueadas, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Igrejinha e Guaíba, com um núcleo em cada. A organização ainda tem núcleos nos estados de Minas Gerais (quatro), Santa Catarina (um) e São Paulo (nove). No total, são mais de 2.500 alunos atendidos nos 24 núcleos distribuídos pelo Brasil.

Reconhecimento internacional

A Fundação Tênis foi uma das 20 instituições ou pessoas que receberam a Medalha Comemorativa aos 150 anos de nascimento do Barão Pierre de Coubertin. A honraria esportiva–humanitária é concedida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em função da prática ou difusão da esportividade e do espírito olímpico. O francês Pierre de Coubertin, mais conhecido pelo seu título nobiliárquico de Barão de Coubertin, foi o fundador do Movimento Olímpico e dos Jogos Olímpicos modernos.

“A Fundação Tênis é signatária do Pacto Global da ONU, então trabalhamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Mais precisamente com quatro, que são: ODS número 3, saúde e bem-estar; número 4, educação de qualidade; número 5, igualdade de gênero, que trabalhamos nas aulas; e a número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico”, explica o coordenador de núcleos no RS, Rafael Almeida.

Além da parte esportiva, a organização desenvolve o programa EducAção Profissional, com o objetivo de realizar a formação técnica e profissional de jovens. Os projetos Jovem Aprendiz e Desenvolvendo Competências para o Mundo do Trabalho fazem parte do programa, que já encaminhou cerca de 450 jovens para o mercado de trabalho e está com 190 jovens em desenvolvimento profissional.