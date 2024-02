Inter quer manter a liderança do Gauchão contra o o Brasil-Pel

De olho na liderança isolada do Campeonato Gaúcho, o Inter recebe o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (14), às 21h30min, no Beira-Rio. O confronto válido pela 8ª rodada deve contar com os titulares em campo, depois da importante vitória com o time misto no domingo, contra o São José.

O principal desfalque está na casamata. O técnico Eduardo Coudet, expulso em uma confusão com China Balbino, técnico do Zequinha, está suspenso. O auxiliar técnico Lucho González assume seu posto. O ocorrido foi relatado em súmula e pode gerar uma punição maior, a depender do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS), ainda sem data para ocorrer. No dia 25 deste mês tem Grenal, e o comandante pode ficar de fora caso pegue um gancho. Antes, o Colorado visita o Novo Hamburgo.

Dentro de campo, Rochet deve seguir fora, se recuperando de um problema na costela. Existe a expectativa de que Matheus Dias faça sua estreia na temporada, vindo do banco de reservas. Ele está recuperado de uma lesão muscular e vem treinando normalmente com o restante do grupo.

Com o último treino nesta terça, no CT Parque Gigante, Chacho tem o time definido para encarar o Xavante. O provável onze inicial conta com Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran (Lucca) e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

No setor ofensivo, a principal dúvida é se Hyoran toma a vaga de Lucca no time titular. Depois de decidir o jogo contra o Ypiranga marcando dois gols, o atacante foi titular nas duas últimas oportunidades. Caso Coudet opte por jogar com Alan Patrick mais recuado na linha de meio, o jovem de 20 anos se mantém na equipe.

No mercado da bola, o clube está próximo de fechar a contratação de Wesley, do Cruzeiro. O ponta de 24 anos chega para a reserva de Wanderson, na meia-esquerda. Para contar com o jogador, o Inter terá de abater a dívida dos mineiros com o Palmeiras, no valor de 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões). Sua passagem pela Raposa foi apagada, mas o jovem despontou bem no Palmeiras, sendo decisivo na conquista da Copa do Brasil, em 2021.

Quem pode fazer o caminho inverso é Pedro Henrique, que está decidido a brigar por espaço em outra equipe. Depois da negociação com o Vasco esfriar, ele atrai o interesse do Cruzeiro, que busca fechar a contratação o quanto antes.